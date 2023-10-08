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“الكاف” يعلن الخميس المقبل موعد سحب قرعة كأس أمم إفريقيا

2023-10-08 / 20:28
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هبة بريس - رياضة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الأحد 8 أكتوبر 2023، إجراء قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية “كان الكوت دفوار 2023″، يوم الخميس 12 أكتوبر.

وكشف “الكاف” في بلاغ له أن القرعة ستنطلق الخميس المقبل على الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، في مدينة أبيدجان الإيفوارية ، مشيرا الى أن اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، جاهز لإجراء قرعة نهائيات 2023، المرتقبة في دولة الكوت ديفوار، في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير 2024، بمشاركة 24 فريقا.

وتابع الاتحاد الإفريقي: “في غضون أربعة أيام ستصبح مدينة أبيدجان، المركز الرئيسي لكرة القدم الإفريقية، حيث سيجتمع أكبر نجوم القارة وقادة كرة القدم ووسائل الإعلام والشركاء التجاريون لكرة القدم في العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار لإجراء القرعة النهائية لكأس الأمم الإفريقية”.

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