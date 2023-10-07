خسارة جديدة لبدر هاري أمام الاستوني أوكو يورندال

هبة بريس - الرياضة

تعرض البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، المغربي بدر هاري، لهزيمة قاسية أمام منافسه الاستوني أوكو يورندال أليستير ليلة السبت ضمن أمسية “الغلوري” في مدينة بروغاس البلغارية .

وتلقى البطل المغربي بدر هاري لكمات قوية خلال الجولة الثانية من طرف الاستوني أوكو يورندال كانت كافية لانهاء النزال .

واختارت “غلوري” أن يكون نزال البطل المغربي بدر هاري، أمام الإستوني أوكو يورجندال، هو النزال الأساسي للسهرة، كما أدرجت مجموعة من النزالات بين أبطال من رومانيا وهولندا وتايلاند، وكذا لرياضيين من البلد المستضيف بلغاريا .

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