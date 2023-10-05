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جامعة لقجع تدعم رغبة السعودية الترشح لتنظيم كأس العالم 2034

2023-10-05 / 21:51
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هبة بريس _ و م ع

أفاد فوزي لقجع رئيس لجنة “لجنة كأس العالم 2030″، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، عن دعمها القوي واللا مشروط لرغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة المشروعة في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم 2034.

وأضاف فوزي لقجع، في بلاغ، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تربطها علاقات متميزة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، تؤكد على تعبئة كل مكونات كرة القدم المغربية، من عصب وأندية وقدماء اللاعبين، لمساندة ملف المملكة العربية السعودية، التي تتوفر على كل المؤهلات التنظيمية والرياضية وفي مجال البنيات التحتية والمرافق السياحية، وقدرتها على تنظيم أكبر التظاهرات الدولية على أعلى المستويات، وتعرف ثورة كروية حقيقية مشهود بها على الصعيد العالمي، إضافة إلى ما هو معروف عن الشعب السعودي الشقيق من شغف بكرة القدم ومن كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأبرز فوزي لقجع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستعمل أيضا على استثمار علاقاتها المتميزة مع شركائها في مختلف الاتحادات الكروية، ومع الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل توفير الدعم اللازم للملف السعودي

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‫5 تعليقات

  2. باش يديروا في الافتاح راقصة ترقص ويقول الله عزوجل أمر المؤمنين بغض البصر ههه لا حول ولا قوة الا بالله

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