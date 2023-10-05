مباراتان وديتان للمنتخب الأولمبي

هبة بريس _ رياضة

يخوض المنتخب الأولمبي، يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب الأب جيكو، بمدينة الدار البيضاء، مباراتين وديتين ستجمعه ،على التوالي ، ضد منتخبي العراق ودومنيكان .

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي اليوم الخميس، أن هاتين المباراتين تدخلان في إطار استعدادات المنتخب الوطني الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس صيف العام المقبل.

ولهذا الغرض، وجه مدرب المنتخب الأولمبي، عصام الشرعي، الدعوة إلى 28 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :

1 – علاء بلعروش (ستراسبورغ/فرنسا)

2 – رشيد غنيمي (الفتح الرباطي)

3 – إلياس ماغو (ستاندار لييج/بلجيكا)

4 – وليد حسبي (ستراسبورغ / فرنسا)

5 – ماتيس تورين (غرونوبل/فرنسا)

6 – ضياء الدين جرموني (أياكس أمستردام/هولندا)

7 – وليد محمدي (غرثر فورث / ألمانيا)

8 – رياض شادي (ريال بيتيس/إسبانيا)

9 – أيمن الوافي (لوغانو إف سي / سويسرا)

10 – محمد جوب (رين/فرنسا)

11 – مهدي بوكامير ( شارل لوروا/ بلجيكا)

12 – ايوب عمراوي ( نيس/ فرنسا)

13 – أكرم نقاش (اتحاد تواركة)

14 – زكرياء لبيب (شباب السوالم)

15 – أيمن موفق (سانت إتيان/فرنسا)

16 – بوشواري بينيامين (سانت إتيان الفرنسي/فرنسا)

17 – واكيلي ياسين (فالفيك/هولندا)

18 – نيل العيناوي (لنس/فرنسا)

19 – يونس طه (إف سي تفينتي/هولندا)

20 – ياسين كيشتا (لوهافر / فرنسا)

21 – زكريا الوحدي (مولنبيك / بلجيكا)

22 – الدريوش شهيب (روتردام/هولندا)

23 – سليم الجباري (أتلتيكو مدريد / إسبانيا)

24 – أيمن مورير (كليرمون / فرنسا)

25 – عبد الله الريحاني (أتلتيكو مدريد/إسبانيا)

26 – يانيس البكراوي (تولوز / فرنسا)

27 – أمين الوزاني (غانغون /فرنسا)

28 – حمزة إيغمان (الجيش الملكي)

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