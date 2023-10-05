بالفيديو.. سايس يتقمص دور المهاجم ويسجل ثاني أهدافه في الدوري السعودي

تقمص الدولي المغربي رومان سايس دور المهاجم وسجل هدفا أمام الرياض، في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2)، اليوم الخميس، ضمن الأسبوع التاسع من الدوري السعودي.

ووقع رومان سايس الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 54، وهو بالمناسبة الهدف الثاني للاعب في الدوري السعودي هذا الموسم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0