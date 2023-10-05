بالفيديو.. سايس يتقمص دور المهاجم ويسجل ثاني أهدافه في الدوري السعودي
تقمص الدولي المغربي رومان سايس دور المهاجم وسجل هدفا أمام الرياض، في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2)، اليوم الخميس، ضمن الأسبوع التاسع من الدوري السعودي.
ووقع رومان سايس الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 54، وهو بالمناسبة الهدف الثاني للاعب في الدوري السعودي هذا الموسم.
هدددددف!
الشباب يعود بهدف التعادل عن طريق سايس💪🏼⚽️#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الشباب | #SSC pic.twitter.com/HwjZoXVIve
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 5, 2023
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