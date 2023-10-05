مونديال 2030.. الكاف يهنئ المغرب باحتضان هذا العرس الكروي العالمي

هبة بريس

قال الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) إن استضافة المغرب لمنافسات كأس العالم 2030 ،ستساهم بشكل كبير في تطوير كرة القدم في إفريقيا والنهوض باللعبة لا سيما وسط الشباب.

جاء ذلك في بيان هنأ فيه الاتحاد الافريقي لكرة القدم ،المغرب على الفوز باحتضان هذا العرس الكروي العالمي الى جانب كل من اسبانيا والبرتغال.

ونقل البيان عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ،باتريس موتسيبي قوله : “يسعد (الكاف) أن يهنئ المغرب وشركائه البرتغال وإسبانيا على قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار البلدان الثلاثة لاحتضان كأس العالم 2030.”

وأضاف ” نحن على يقين بأن شراكة المغرب والبرتغال وإسبانيا في تنظيم مونديال 2030 ستكون ناجحة “.

وأشار البيان الى أن بطولة كأس العالم لكرة القدم ستنظم للمرة الثانية في إفريقيا في تاريخ كأس العالم الممتد على مدى مائة عام ، عندما يحتضن المغرب بشراكة مع البرتغال وإسبانيا نسخة 2030.

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