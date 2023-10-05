لقجع: “اتهمنا باختطاف الكاف و قد نتهم مجددا باختطاف الفيفا و العالم”

هبة بريس ـ رياضة

تحدث فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن نيل المغرب شرف تنظيم بطولة كأس العالم لسنة 2030 مناصفة مع البرتغال و إسبانيا.

و أوضح لقجع في تصريحات إذاعية بأن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل منذ سنوات يقوده عاهل البلاد الملك محمد السادس الذي يولي أهمية خاصة لكرة القدم.

و أضاف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن إفريقيا وقفت مع المغرب، مقدما شكره لكل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف و في مقدمتهم الرئيس باتريس موتسيبي على الدعم الكبير الذي حظي به الملف المغربي من طرف دول القارة.

و ختم لقجع حديثه بأن بعض الأقلام المأجورة حاولت تبخيس المجهودات المغربية و التطور الكبير الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة بما فيها كرة القدم و البنية التحتية، قائلا: “اتهمنا سابقا باختطاف الكاف و قد نتهم مجددا باختطاف الفيفا و العالم”.

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