مونديال 2030.. نائب رئيس الاتحاد البحريني يهنئ المغرب

هبة بريس

قدم نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، التهنئة إلى رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع؛ بمناسبة فوز المملكة المغربية باستضافة منافسات كأس العالم 2023 في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وعبر الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، عن تهاني الاتحاد البحريني لكرة القدم للأشقاء المغربيين، من خلال الحصول على الثقة الدولية لاستضافة كأس العالم الحدث الأكبر دوليًا للمنتخبات الوطنية لكرة القدم.

وأكد على أن الاستضافة الدولية ستهيئ المجال للمملكة المغربية الشقيقة لإظهار الخطوات المميزة والنجاحات المختلفة التي سجلتها كرة القدم المغربية في الساحة الدولية، خصوصًا بعد الظهور المميز واللافت في النسخة الأخيرة للمونديال العالمي، والذي وجهت الأنظار من خلاله إلى المغرب باعتباره منتخبًا قويًا قارع كبار المنتخبات العالمية وأحرز نتائج طيبة ووصل إلى مراحل متقدمة.

وأثنى المسؤول الكروي البحريني، على الجهود الكبيرة الذي بذلها الأشقاء في الاتحاد المغربي لكرة القدم، عبر إعداد الملف المشترك المتكامل، والذي حصل على الثقة الدولية.

وجدد نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الإشادة بالجهود المميزة التي بذلها الأشقاء القائمون على الملف المغربي المشترك مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة النهائيات العالمية، متمنيًا لهم التوفيق في تنظيم بطولة استثنائية وناجحة بمختلف جوانبها.

وفي ختام تصريحه، أعرب نائب رئيس الاتحاد البحريني عن فخر واعتزاز الاتحاد البحريني لكرة القدم بكونه مؤازرًا ومساندًا لنظيره المغربي في هذه الخطوة المهمة التي تعزز من الحضور العربي في الساحة الدولية الكروية، وتعكس ما تتمتع به كرة القدم العربية من تقدم بارز يشار إليه بالبنان، بلعبها دورًا مهمًا في المشهد العالمي عبر سلسلة من المكتسبات والنجاجات الفنية والإدارية.

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