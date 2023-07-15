فعاليات مغربية تكرم القنصل المساعد للمملكة المغربية بميلانُـو

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

في أجواء مفعمة بالفرحة والبهجة والسرور، وترسيخا لثقافة التكريم والإعتراف حظي القنصل المساعد للمملكة المغربية بميلانُـو، عبد العزيز البوزوري ، بتكريم في مقر القنصلية حيث أقامت جمعية جاسمين زيارة خاصة بالمناسبة اعترافا وتقديرا لما أسداه الرجل طيلة توليه المسؤولية منذ أزيد من أربع سنوات، وهي المناسبة التي أشاد من خلالها جمعية جاسمين بالجهود التي بذلها من أجل خدمة المغاربة المقيمين بالدائرة القنصلية التابعة له.

وأعرب عبد العزيز البوزوري، خلال هذه المناسبة، عن امتنانه لكل من ساهم في إعداد “المبادرة النبيلة”، التي ستزيد من عزمه وحثه على بذل الجهد لإنجاح مهمته الجديدة، ومواصلة أداء رسالته بكل جد ومسؤولية، يقول القنصل المساعد بميلانُـو الذي ذكّر بـ”التعليمات الملكية، القاضية ببذل كل الجهود من أجل الدفاع عن مصالح المغاربة المقيمين في الخارج و حفظ كرامتهم ودعم مكتسباتهم” .

من جانبها نوهت سناء القصيري، رئيسة الجمعية ، بـ”الاحترام الذي يكنه الجميع في ميلانُـو للقنصل المساعد ”، الذي يجسد “نموذجا للدبلوماسي الناجح والمتفاني في عمله والمخلص لرسالته”، مضيفة أن “حفل التكريم يشكل رسالة تؤكد على أن من سيتحمل المسؤولية بعد السيد البوزوري، سيتعين عليه السير على خطى سلفه، ومواصلة الاهتمام بأفراد الجالية وبقضاياهم”.

جو الاحتفاء بمسار رجل الدبلوماسية المغربية بميلانُـو لم يمنع الحاضرين من استحضار القضية الوطنية؛ حيث أجمع ممثلو الدبلوماسية الموازية على وقوفهم في وجه كل المعادين لـ”ثوابت المغرب، وعلى رأسها الوحدة الترابية والتعريف بالاستقرار والتنوع الذي تنعم به المملكة”.

تجدر الاشارة الى أن القنصل المساعد البوزوري حظي طيلة ممارسته لمهامه بميلانو بسمعة طيبة و تقدير كبير من طرف كافة موظفي و مرتفقي القنصلية العامة و ذلك بفضل كفاءته المهنية و روحه الوطنية و كذا خصاله الانسانية ، و هو ما ساهم في إنجاح مسلسل الإصلاحات التي باشرها هذا المركز القنصلي خلال السنين الأخيرة.

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