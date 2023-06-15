هذه حقيقة اعتقال وكيل الملك بالفقيه بنصالح على خلفية قت.ل زوجته

2023-06-15 / 09:38
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هبة بريس

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال خبر اعتقال وكيل الملك بالفقيه بنصالح على خلفية قتل زوجته.

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف ببني ملال، أنه ” تم نشر خبر بقناة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب” مفاده اعتقال وكيل الملك بالفقيه بنصالح على خلفية قتل زوجته مصحوبا بصورة سيدة وصور بعض المسؤولين القضائيين”، موضحا أن ” هذا الخبر زائف لا أساس له من الصحة، وأنه قد ألحق ضررا بصفة المسؤول القضائي المذكور “.

وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، ” أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع، عهدت به لمصالح الشرطة القضائية المختصة من أجل معرفة ظروف وخلفيات نشر هذا الخبر الزائف”، وأنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث .

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