Soccer Football - CAF Champions League - Final - First Leg - Al Ahly v Wydad Casablanca - Cairo International Stadium, Cairo, Egypt, June 4, 2023 Al Ahly's Ali Maaloul shoots at goal from a free kick REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر من الانتقال للأندية المصرية

2023-06-07 / 18:47
0
هبة بريس _ رياضة

أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في كرة القدم “فيفبرو”، الأربعاء، بيانًا حذر فيه من الانتقال إلى الأندية المصرية، مرجعًا ذلك إلى ما وصفها بعمليات “احتيال ومصادرة جوازات سفر وتزوير”.

الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من 60 دولة بينها مصر، أصدر أيضًا عددا من النقاط الواجب التأكد منها حال قرر لاعب كرة قدم محترف الانتقال إلى مصر، وذلك بعد قضايا وشكاوى تتعلق بما قال إنها “عدم دفع رواتب وسلوك تعسفي ومصادرة جوازات سفر وتزوير وابتزاز”.

ودعا البيان اللاعبين إلى عدم تسليم جوازات السفر الخاصة بهم لمسؤولي الأندية، بل تزويدهم بنسخة مصورة “بعدما تعامل فيفبرو مع قضايا مختلفة كان يتم فيها إعادة جوازات السفر للاعبين بشرط توقيعهم لاتفاق إنهاء التعاقد بالتراضي”.

كما طالب الاتحاد بعدم التوقيع على عقد فارغ حيث من الممكن أن يملأ النادي مثل هذا العقد ببنود مختلفة عما تم الاتفاق عليه، وأشار إلى حدوث ذلك في قضايا سابقة.

وأكد البيان أيضا ضرورة حصول اللاعب على نسخة أصلية من العقد تشمل توقيع النادي، بجانب التأكد قبل التوقيع من أن العملة المكتوبة في التعاقد هي المتفق عليها سواء بالجنيه المصري أو الدولار.

حذر “فيفبرو” أيضًا من وكلاء اللاعبين الذين ربما يتخذون صف النادي حال وقوع مشكلة بين طرفي التعاقد، وجاء في البيان “نادرًا ما سيتصرف في صالحك”.

البيان أشار أيضًا إلى ضرورة اللجوء إلى هيئات النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، مضيفًا أن الجهات الرياضية المختصة بالقرارات في مصر “لا تلتزم بمتطلبات النزاهة والاستقلالية ولا تضمن إجراءات عادلة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “ميسي” يخرج عن صمته و يتحدث عن برشلونة ويكشف مستقبله

“ميسي” يخرج عن صمته و يتحدث عن برشلونة ويكشف…

2023-06-07 / 20:35
Photo of بنشيخة : “احتقروني في الجزائر والمغاربة استقبلوني بشكل جيد”

بنشيخة : “احتقروني في الجزائر والمغاربة استقبلوني بشكل جيد”

2023-06-07 / 18:52
Photo of رسميا.. بلينغهام “ملكي”

رسميا.. بلينغهام “ملكي”

2023-06-07 / 18:07
Photo of الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر من الانتقال للأندية المصرية

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين يحذر من الانتقال للأندية المصرية

2023-06-07 / 16:56
Photo of عبد الحق نجيب والمغربية للألعاب والرياضة يكرمان أسود الأطلس

عبد الحق نجيب والمغربية للألعاب والرياضة يكرمان أسود الأطلس

2023-06-07 / 15:47
Photo of منتخب “الفوتسال” يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على جزر القمر

منتخب “الفوتسال” يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على…

2023-06-07 / 15:39
Photo of البرازيل.. المصادقة على قانون “فينيسيوس جونيور” لمكافحة العنصرية

البرازيل.. المصادقة على قانون “فينيسيوس جونيور” لمكافحة العنصرية

2023-06-07 / 11:31
Photo of بنزيمة ل”جماهير نادي الاتحاد”: “متحمس لأشوفكم في جدة”

بنزيمة ل”جماهير نادي الاتحاد”: “متحمس لأشوفكم في جدة”

2023-06-07 / 10:34
Photo of بنزيما يقرب حمد الله من الرحيل عن إتحاد جدة السعودي

بنزيما يقرب حمد الله من الرحيل عن إتحاد جدة…

2023-06-06 / 20:13
Photo of أندية سعودية تتربص بنجوم المنتخب الوطني المغربي

أندية سعودية تتربص بنجوم المنتخب الوطني المغربي

2023-06-06 / 18:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق