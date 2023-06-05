فابيو كابيلو يشيد بأمرابط قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

هبة بريس : رياضة

أشاد المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو بالدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا أثناء مقارنته مع الإنجليزي ديكلان رايس، متوسط ميدان وست هام قبيل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال كابيلو في تصريح له :” رايس وأمرابط كلاهما ممتازان في وسط الميدان، لكن أمرابط يمتلك الأفضلية على رايس”.

ومعلوم أن فيورنتينا سيواجه وست هام بعد غد الأربعاء بداية من الثامنة مساء بملعب فورتونا أرينا ببراغ، ضمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

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