“نيمار يوجه “رسالة وداعية مؤثرة” لصديقه ميسي

هبة بريس _ رياضة

وجه النجم البرازيلي، نيمار جونيور، رسالة وداعية مؤثرة لزميله وصديقه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد رحيله عن صفوف فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال نيمار في رسالة إلى ميسي عبر حسابه على موقع “إنستغرام”: “أخي.. لم يحدث كما اعتقدنا لكننا جربنا كل شيء. كان من دواعي سروري مشاركة عامين آخرين معك”، في إشارة إلى الفشل في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف النجم البرازيلي: “حظا سعيدا في مرحلتك الجديدة وكن سعيدا. أحبك ليو ميسي”.

وحصدت “تدوينة” نيمار أكثر من 15 مليونا و700 ألف إعجاب على صفحته خلال 24 ساعة من نشرها.

ورد ميسي على رسالة نيمار، قائلا: “شكرا نيمار، رغم كل هذا استمتعنا باللعب معا والمشاركة يوميا، أتمنى لك الأفضل. أنت نجم كبير وشخص جميل وهذا هو الأهم في الأخير. أنا أحبك حقا نيمار جونيور”.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مهاجمه ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم، مساء يوم السبت الماضي.

ودارت الكثير من الشائعات بشأن إمكانية انتقال ميسي إلى الدوري السعودي لتمثيل نادي الهلال في الوقت الذي ترك به برشلونة باب عودة أسطورته مفتوحاً.

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