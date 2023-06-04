الوداد يخسر مباراته أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

هبة بريس : رياضة

خسر الوداد الرياضي مباراته أمام الأهلي المصري بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد بملعب القاهرة الدولي، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

افتتح الجنوب أفريقي بيرسي تاو التسجيل للأهلي في الدقيقة 45 من الجولة الأولى، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 59، وقلص البديل سيف الدين بوهرة الفارق للوداد في الدقيقة 86.

وسيلتقي الطرفان في موقعة الإياب يوم الأحد القادم بداية من الثامنة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومعلوم أن الوداد الرياضي تأهل إلى النهائي على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بينما مر الأهلي إلى النهائي على حساب الترجي التونسي.

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