ريال مدريد يعلن رسميا رحيل قائده بنزيما

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، عن رحيل قائده ونجمه الأول كريم بنزيما، بعد مسيرة حافلة امتدت إلى نحو 14 عاما.

وقال النادي الملكي إنه اتفق مع بنزيما (36 عاما)، على وضح حد للمسيرة الحافلة، مضيفا أن “ريال مدريد يريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا”.

وأضاف: “وصل كريم إلى نادينا في عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وكان لاعباً أساسياً في هذا العصر الذهبي لتاريخنا. خلال المواسم الأربعة عشر التي دافع فيها عن درعنا وقميصنا، فاز بـ 25 لقبًا ، وهو رقم قياسي لريال مدريد”.

وألقاب بنزيما مع الريال هي: “5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 3 بطولات كأس ملك إسبانيا و4 كؤوس السوبر الإسباني

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