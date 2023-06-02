مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب تتراجع

هبة بريس _ اقتصاد

أفادت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 64 ألفا و25 وحدة عند متم ماي الماضي، بانخفاض نسبته 4,45 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضحت الجمعية أنه حسب الصنف، انخفض عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص بنسبة 2,73 في المائة، مع بيع 58 ألف و365 وحدة عند متم ماي الماضي، بينما سجل عدد السيارات النفعية الخفيفة انخفاضا بنسبة 19,20 في المائة، مع 5660 وحدة مباعة.

ووفقا للمصدر ذاته، هيمنت علامة “داسيا” على صنف سيارات الخواص، بحصة سوق بلغت 23,04 في المائة، أي ما يعادل 13 ألفا و448 وحدة مباعة عند متم ماي 2023، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت 9 آلاف و122 وحدة (15,63 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة “هيونداي” (7 آلاف و391 وحدة وبنسبة 12,66 في المائة من حصة السوق).

وبخصوص السيارات النفعية الخفيفة، باعت علامة “رونو” ما مجموعه 1220 وحدة (21,55 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) التي باعت 928 وحدة (16,40 في المائة من حصة السوق) وعلامة “فيات” بما مجموعه 656 وحدة (11,59 في المائة من حصة السوق).

أما في صنف السيارات الفاخرة، فقد باعت علامة “أودي” 1670 وحدة، وهو ما يعادل 2,86 في المائة من حصة السوق، متقدمة بذلك على علامة “BMW” (1330 وحدة و2,28 في المائة من حصة السوق)، تليهما “مرسيدس” (1168 وحدة و2 في المائة من حصة السوق).

من جهتها، باعت علامة “بورش” 193 وحدة، بحصة سوق بلغت 0,33 في المائة، بينما بلغت مبيعات علامة “جاغوار” 50 سيارة (0,09 في المائة من حصة السوق).

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