باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي نهاية الموسم الجاري

2023-06-01 / 13:22
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هبة بريس - وكالات

أعلن كريستوف جالتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وقال جالتييه في مؤتمر صحفي، إن “مباراة كليرمون، يوم السبت المقبل، في الجولة 38 من الدوري، ستكون الأخيرة لميسي في ملعب حديقة الأمراء” مضيفا أنه حظي بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم”.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية يونيو الجاري، حيث كان العقد الذي وقع عليه في 2021 قادما من برشلونة، يمتد لعامين.

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، ليفوز به ميسي للمرة الثانية على التوالي.

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