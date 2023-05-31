بونو يتألق في الضربات الترجيحية ويقود اشبيلية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي

هبة بريس : رياضة

قاد الدولي المغربي ياسين بونو فريقه اشبيلية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي بعد فوزه، مساء اليوم الأربعاء، بالضربات الترجيحية على روما الإيطالي في النهائي.

وسجل روما هدف التقدم عبر لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 35، قبل أن يدرك إشبيلية التعادل بهدف عكسي سجله جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 55.

وامتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية التي استمر فيها التعادل بين الطرفين قبل الاحتكام إلى الضربات الترجيحية التي تألق فيها ياسين بونو بعدما تصدى للضربة الترجيحية الثانية وساهم في تضييع الثالثة.

وعرفت المباراة أيضا مشاركة المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري الذي لعب أساسيا وخاض دقائق المباراة كاملة.

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