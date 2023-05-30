مواجهة ودية تجمع “الديوك” الفرنسية و”الماكينات” الألمانية

هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء عن مواجهة ودية مرتقبة ستجمع “الديوك” بالمنتخب الألماني على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” الخاص بنادي بوروسيا دورتموند.

وتقام مباراة منتخب فرنسا ونظيره الألماني الودية يوم 12 شتنبر لمقبل في دورتموند، وذلك قبل أقل من عام على استضافة الأخيرة لكأس أوروبا 2024.

وستقام المباراة بعد خمسة أيام من استقبال فرنسا لجمهورية أيرلندا في السابع من الشهر ذاته على ملعب “بارك دي برانس” في تصفيات كأس أوروبا 2024.

وكان المنتخبان الفرنسي والألماني قد التقيا للمرة الأخيرة في 15 يونيو 2021 في ميونخ خلال كأس أوروبا الأخيرة، وفازت فرنسا 1-0 في افتتاح الدور الأول.

وتخوض فرنسا ودية أخرى في 17 أكتوبر ضد اسكتلندا في مدينة ليل، قبل استضافة جبل طارق في التصفيات القارية في 18 نوفمبر المقبل على ملعب فرنسا في سان دوني بضواحي العاصمة باريس.

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