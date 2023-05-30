المنتخب الوطني النسوي يعفى من الدور الأول لتصفيات “أولمبياد باريس 2024”

2023-05-30 / 16:23
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هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الثلاثاء، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم أعفى المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية من إجراء الدور الاول من التصفيات الافريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستجرى بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2024.

وجاء إعفاء المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية من إجراء الدور الاول بعد النتائج الجيدة التي حققها في السنوات الأخيرة حيث وصل لنهاية كأس افريقيا للامم التي أقيمت السنة الماضية ببلادنا، مما مكنه من التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستجرى الصيف المقبل مناصفة ما بين استراليا ونيوزيلندا.

وسيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في الدور الثاني الفائز في المباراة التي ستجمع بين غينيا الاستوائية وناميبيا .

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