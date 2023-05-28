في سابقة من نوعها.. الشرطة الألمانية تشيد بجماهير دورتموند

2023-05-28 / 14:57
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هبة بريس _ رياضة

أشادت الشرطة الألمانية بجماهير دورتموند التي تحلت بضبط النفس عقب خسارة الفريق لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بطريقة دراماتيكية أمس السبت.

وكان الفوز على ماينز سيمنح دورتموند لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2012، لكن الفريق تعادل 2/2، فيما سجل بايرن ميونخ هدفا متأخرا في شباك كولون ليحقق لقب الدوري للمرة الـ11 على التوالي وبفارق الأهداف.

وذكرت شرطة دورتموند أن هناك حالات فردية فقط، وهو أمر معتاد عليه في مباراة بالدوري الألماني.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “على خلاف ذلك فقد كانت الجماهير في الملعب وفي المدينة مسالمة”.

وقبل المباراة بأكثر من ست ساعات، بدأت الجماهير بالانتظام في طوابير في مركز المدينة.

وأظهرت كاميرات المراقبة في “ألتير ماركت” وهو نقطة التقاء شهيرة لجماهير دورتموند، طوابير طويلة من الجماهير أمام الحانات، فيما تجمع آخرون حول الإذاعات والهواتف.

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