عبد الرزاق حمد الله يتوج مع إتحاد جدة بطلا للدوري السعودي

2023-05-27 / 21:08
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هبة بريس : رياضة

توج الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله بلقب الدوري السعودي مع إتحاد جدة بعد فوز فريقه على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

ولعب حمد الله أساسيا في مباراة اليوم وكان وراء التمريرة الحاسمة التي سجل منها فريقه هدفه الثالث في الدقيقة 86.

وحسم إتحاد جدة لقب الدوري قبل جولة واحدة على نهاية الموسم بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن مطارده النصر الذي اكتفى بالتعادل أمام الاتفاق بهدف لمثله.

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