قصة ملهمة : ضياء الجرموني من الجيدو لملاعب كرة القدم

هبة بريس : رياضة

نشر فريق اجاكس امستردام فيديو خاص حول لاعبه الجرمومي تناول خلاله بدايته مع النادي وكيف قضى طفولته والرياضة التي كان يزاولها قبل احتراف كرة القدم

ووقع المغربي الواعد ضياء الجرمومي سنة 2021 عقدا احترافيا مع نادي أجاكس امستردام الهولندي، يمتد لثلاث سنوات إلى غاية نهاية شهر يونيو من العام 2024، وهو العقد الاحترافي الأول في مسيرة الشاب ، الذي يشغل مركز ظهير أيمن.

وقد تم استدعاء النجم الشاب للدوري الدولي تولون رفقة المنتخب المغربي لاقل من 20 سنة , مع الاشارة لكون اللاعب ينتمي لعائلة رياضية , حبث يقرب للحكمة الدولية فتيحة الجرمومي والتي ستمثل المغرب في كأس العالم للسيدات .

ويتنبأ المتتبعون للاعب بمستقبل زاهر له ان هو واصل التطور بنفس الوثيرة , حيث يبصم على اداء جيد رفقة اجاكس وتألق رفقة المنتخب المغربي لاقل من 20 سنة , فهل نشهد ميلاد نجم جديد في المنتخب خلال السنوات المقبلة ؟

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