إتفاقية لتولي “صونارجيس” مهمة تدبير منشآت رياضية جديدة

2023-05-24 / 21:06
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هبة بريس _ رياضة

وقعت الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (صونارجيس) ، اليوم الأربعاء، مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ملحق الاتفاقية المتعلقة بتدبير وإدارة المنشآت الرياضية ، بهدف إسناد مهمة تدبير منشآت رياضية جديدة ل”صونارجيس” من بينها مسابح أولمبية وملاعب كرة المضرب وقاعات متعددة الرياضات.

وذكر بلاغ للشركة أنه في المرحلة الأولى ، ستشرع “صونارجيس” في تسيير 38 منشأة رياضية في الجهات التي تتواجد فيها الملاعب المسيرة من طرف الشركة ، والتي تتميز بمؤهلات مهمة على مستوى البنيات التحتية الرياضية.

وأضاف البلاغ أن “صونارجيس” تسعى إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية ، تستجيب لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين الرياضيين محليا وإقليميا ودوليا، وكذا تعزيز هذه المرافق وجعلها فضاءات للرياضة والترفيه، وذلك من خلال استضافة تظاهرات رياضية وثقافية وفنية كبرى عبى الصعيد الوطني والقاري والدولي في أفضل ظروف الأمن والسلامة.

وأشار إلى أنه بناء على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تتولى الشركة مهام تأهيل المنشآت الرياضية وإدارتها وفق مهنية عالية في صميم الاستراتيجية الوطنية للرياضة ، وبناء مستقبل الرياضة من خلال ترسيخ قيم التميز والابتكار وشغف الرياضة.

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