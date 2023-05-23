نايف أكرد مطلوب في ليفربول

هبة بريس : رياضة

بات الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع وست هام يونايتد مطلوبا في نادي ليفربول خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لما أورده الإعلامي البريطاني نويل جونس فإن الطاقم التقني لليفربول معجب بشدة بامكانيات نايف أكرد ويرغب في ضمه للاستفادة من خدماته في الموسم المقبل.

وقدم نايف أكرد موسما مميزا مع وست هام بعدما انقض على الرسمية وبات واحدا من أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ومعلوم أن أكرد انضم إلى وست هام الصيف الماضي قادما إليه من رين الفرنسي بموجب عقد يمتد إلى غاية يونيو 2027.

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