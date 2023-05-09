طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا بكل من السهول الداخلية الوسطى الممتدة غرب الأطلس، منطقة سوس، أقصى الجنوب الشرقي للبلاد و شمال الأقاليم الجنوبية، بينما سيكون حارا نسبيا بالسهول الداخلية الشمالية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا بكل من السواحل الشمالية و الوسطى، والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وذلك خلال الصباح.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا فوق الأطلس الكبير مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بسهول المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما سيلاحظ تناثر غبار محلي فوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و27 درجة بكل من مناطق الشياظمة وسوس والجنوب الشرقي والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 13 و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. وستبقى درجات الحرارة خلال النهار دائما في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وشمال المهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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