تجمع إعدادي للمنتخب الوطني النسوي لأقل من 23 سنة
طني لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة، في الفترة الممتدة ما بين 8 و11 ماي الجاري، تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.
وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي اليوم الإثنين 8 ماي، أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات العناصر الوطنية للاستحقاقات المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته أنه لهذا الغرض تم توجيه الدعوة إلى 26 لاعبة ويتعلق الأمر بكل من:
1-ضحى أحمامو ……………الجيش الملكي
2-فاطمة الزهرة بامبارا ……سبورتينغ الدار البيضاء
3-صفاء بانوك ……………..نجاح سوس
4-جيهان البرشي ………….الفتح الرياضي
5-إكرام بنجدي ……………الجيش الملكي
6-نهيلة بوالطين ………….الفتح الرياضي
7-صفية بوفتيني ………….نهضة بركان
8-وهيبة بوخامي ……….شباب المحمدية
9-ليلى دحروش …………رجاء حرودة
10-شيماء العماري …….هلال تمارة
11-زينب عرعاري …….جوهرة نجم العرائش
12-خديجة الفيلالي …….هلال تمارة
13-أمينة الموسطافي….. بلدية العيون
14-نور الحمداوي…….. جوهرة نجم العرائش
15- أميمة حديا ………….شباب المحمدية
16-حنان جباري المنصوري …….بوغاز طنجة
17- ليلى كيش………………… هلال تمارة
18 -نوال لوضيحي…….. بيرجراك بيرجورد الفرنسي
19-فاطمة محراش……………… شباب المحمدية
20-سامية مفتاح ………………..الوداد الرياضي
21-نسرين مجاهيد …………….أمجاد تارودانت
22-فاطمة الزهرة واحسين ………بلدية العيون
23-إيمان اوسو ………………نادي عين عتيق
24-هاجر طاهيري ……………نهضة بركان
25-أميمة طيار ……………..نادي عين عتيق
26- سلمى تمار …………..سبورتينغ الدار البيضاء