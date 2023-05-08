تجمع إعدادي للمنتخب الوطني النسوي لأقل من 23 سنة

2023-05-08 / 19:33
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هبة بريس _ رياضة

طني لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة، في الفترة الممتدة ما بين 8 و11 ماي الجاري، تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي اليوم الإثنين 8 ماي، أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات العناصر الوطنية للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته أنه لهذا الغرض تم توجيه الدعوة إلى 26 لاعبة ويتعلق الأمر بكل من:

1-ضحى أحمامو ……………الجيش الملكي

2-فاطمة الزهرة بامبارا ……سبورتينغ الدار البيضاء

3-صفاء بانوك ……………..نجاح سوس

4-جيهان البرشي ………….الفتح الرياضي

5-إكرام بنجدي ……………الجيش الملكي

6-نهيلة بوالطين ………….الفتح الرياضي

7-صفية بوفتيني ………….نهضة بركان

8-وهيبة بوخامي ……….شباب المحمدية

9-ليلى دحروش …………رجاء حرودة

10-شيماء العماري …….هلال تمارة

11-زينب عرعاري …….جوهرة نجم العرائش

12-خديجة الفيلالي …….هلال تمارة

13-أمينة الموسطافي….. بلدية العيون

14-نور الحمداوي…….. جوهرة نجم العرائش

15- أميمة حديا ………….شباب المحمدية

16-حنان جباري المنصوري …….بوغاز طنجة

17- ليلى كيش………………… هلال تمارة

18 -نوال لوضيحي…….. بيرجراك بيرجورد الفرنسي

19-فاطمة محراش……………… شباب المحمدية

20-سامية مفتاح ………………..الوداد الرياضي

21-نسرين مجاهيد …………….أمجاد تارودانت

22-فاطمة الزهرة واحسين ………بلدية العيون

23-إيمان اوسو ………………نادي عين عتيق

24-هاجر طاهيري ……………نهضة بركان

25-أميمة طيار ……………..نادي عين عتيق

26- سلمى تمار …………..سبورتينغ الدار البيضاء

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