بالتعاون مع منصة Netflix..شيرين تحضر لفيلم وثائقي عن حياتها

القسم الفني: هبة بريس

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على هامش الحفل الذي أقامته في دبي، أنها ستشارك في فيلم وثائقي يتناول قصة حياتها، و الذي سيتم عرضه على منصة “نتفليكس” العالمية.

وأوضحت أنها هي من ستلعب دور شخصيتها الحقيقية في العمل، فيما ستقدم فتاة صغيرة دورها في مرحلة الطفولة، نافية أن تكون تلك الفتاة إحدى ابنتيها “مريم” و”نور” اللتين على حد تعبيرها أصبحتا طولها.

واضافت أنها ستكشف المزيد من المعلومات والتفاصيل حول الموضوع من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعمل على استرجاعها.

ووعدت شيرين جمهورها بألبوم “فوق الخيال” من إنتاجها؛ إذ أكدت أن الأغاني جاهزة لكنها تنتظر انتهاء بعض الأمور الإدارية مع شركة “روتانا”.

وشكرت الفنانة النجوم الذين وقفوا إلى جانبها خلال محنتها وأزمتها النفسية من بينهم: أنغام، وسميرة سعيد، وزينة، وعبد المجيد عبد الله، وأحلام، وقالت: “ربنا يخليكوا ليا”.

من جهته، كشف مدير أعمال شيرين إيهاب صالح عن مزيد من المفاجآت التي تحضر لها شيرين، إذ كتب في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أخيرا بقى، إما بالنسبة للمفاجآت إللي وعدتكم بيها قبل الحفل، خليكم واثقين إن إللي جاي كتير جدا و حفلات في كل حتة إن شاء الله و مش هنهدي بأي شكل عشان شيرين عندها طاقة و حماس ملهمش آخر ، وعد مني إن شاء الله نعوضكم”.

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