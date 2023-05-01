عكس المتداول..مصدر ينفي حمل زوجة سعد لمجرد

2023-05-01 / 09:41
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نجلاء مزيان: هبة بريس

نفى مصدر مقرب من للنجم المغربي سعد لمجرد الأخبار المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي، حول حمل زوجة “لمعلم” غيتة العلاكي.

و أضاف المصدر ذاته لجريدة هبة بريس، أن سعد حاليا مشغول ببرمجة توقيت طرح مجموعة من الأعمال الفنية التي صورها على طريقة الفيديو كليب.

و جدير بالذكر أن النجم المغربي سعد لمجرد يستعد لطرح جديده الفني “آش خبارك” و ذلك خلال حفل سيقيمه بفرنسا، إذ سيقتصر على المقربين و الأصدقاء الذين ساندوه في أزمته.

و يشار إلى أن عدد من الفنانين المغاربة شاركوا لمجرد في تصوير فيديو كليب جديده الغنائي الذي تميز بالطابع الكوميدي،أبرزهم النجم المغربي عمر لطفي و الفنانة صفاء حبيركو و الفنان الكوميدي رشيد رفيق و الفنانة وصال بيريز.

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