عكس المتداول..مصدر ينفي حمل زوجة سعد لمجرد

نجلاء مزيان: هبة بريس

نفى مصدر مقرب من للنجم المغربي سعد لمجرد الأخبار المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي، حول حمل زوجة “لمعلم” غيتة العلاكي.

و أضاف المصدر ذاته لجريدة هبة بريس، أن سعد حاليا مشغول ببرمجة توقيت طرح مجموعة من الأعمال الفنية التي صورها على طريقة الفيديو كليب.

و جدير بالذكر أن النجم المغربي سعد لمجرد يستعد لطرح جديده الفني “آش خبارك” و ذلك خلال حفل سيقيمه بفرنسا، إذ سيقتصر على المقربين و الأصدقاء الذين ساندوه في أزمته.

و يشار إلى أن عدد من الفنانين المغاربة شاركوا لمجرد في تصوير فيديو كليب جديده الغنائي الذي تميز بالطابع الكوميدي،أبرزهم النجم المغربي عمر لطفي و الفنانة صفاء حبيركو و الفنان الكوميدي رشيد رفيق و الفنانة وصال بيريز.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0