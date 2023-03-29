منتخبات عربية ضمنت تأهلها مبكرا إلى نهائيات كأس أفريقيا

2023-03-29 / 21:49
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هبة بريس _ رياضة

ضمنت ثلاثة منتخبات عربية تأهلها مبكرا إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة أن تستضيفها كوت ديفوار مطلع عام 2024.

وبعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة من التصفيات، تأهلت 6 منتخبات إلى نهائيات البطولة إضافة إلى كوت ديفوار البلد المضيف.

وبلغ كل من المغرب، الجزائر، تونس، بوركينا فاسو، جنوب أفريقيا والسنغال نهائيات بطولة القارة السمراء.

وفي ما يلي ترتيب مجموعات هذه المنتخبات:

المجموعة الثانية (B):

1- بوركينا فاسو – 10 نقاط
2- الرأس الأخضر – 7 نقاط
3- إسواتيني – نقطتان
4- توغو – نقطتان.

المجموعة السادسة (F):

1- الجزائر – 12 نقطة
2- أوغندا – 4 نقاط
3- تنزانيا – 4 نقاط
4- النيجر – نقطتان.

المجموعة العاشرة (J):

1- تونس – 10 نقاط
2- غينيا الإستوائية – 9 نقاط
3- ليبيا – 3 نقاط
4- بوتسوانا – نقطة واحدة.

المجموعة الحادية عشرة (K):

1- المغرب – 6 نقاط
2- جنوب أفريقيا – 4 نقاط
3- ليبيريا – نقطة واحدة
4- زمبابوي – تم إيقافه من قبل الـ”فيفا”.

المجموعة الثانية عشرة (L):

1- السنغال – 12 نقطة
2- موزمبيق – 4 نقاط
3- رواندا – نقطتان
4- بنين – نقطة واحدة.

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