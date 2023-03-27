الفيفا يقر مكافآت مغرية للأندية مقابل إرسال لاعبيها للمونديال

هبة بريس _ وكالات

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورابطة الأندية الأوروبية، الاثنين، إن التعويضات التي يمنحها الفيفا للأندية التي ترسل لاعبيها لكأس العالم زادت بنحو 70 في المئة، لتصل إلى 355 مليون دولار في بطولتي 2026 و2030، وفق رويترز.

ويوفر برنامج مزايا الأندية حصة من عائدات البطولات الدولية للأندية، مقابل إرسال لاعبيها، كما يوفر تكاليف العلاج، في حالة إصابة أي لاعب أثناء اللعب على المستوى الدولي.

وكان المبلغ المخصص في بطولتي 2018 و2022 هو 209 ملايين دولار، وتم تجديد مذكرة التفاهم في الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية المنعقدة بالعاصمة الهنغارية، بودابست، الاثنين.

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