نادي إشبيلية يقيل مدربه

2023-03-21 / 22:11
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي إشبيلية، صاحب المركز الرابع عشر في البطولة الاسبانية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء ، إقالة مدربه الارجنتيني خورخي سامباولي وتعيين لويس منديليبار مكانه في محاولة للبقاء بين الكبار هذا الموسم.

وجاء في بيان للنادي الاندلسي “أنهى إشبيلية عقد مدربه خورخي سامباولي بعد خسارة الفريق ضد خيتافي (السبت) التي وضعت الفريق مجددًا على مشارف منطقة الهبوط”.

وتابع “حقيقة أن الفريق لم ينجح في الخروج من المراكز المتدنية في الجدول منذ تعيينه مدربا والصورة التي ظهر بها الفريق في المباريات الاخيرة دفعت النادي إلى اتخاذ هذا القرار، بحثًا عن رد فعل في آخر 12 مرحلة من الدوري”.

وقال النادي الإسباني في بيان تعيين منديليبار البالغ من العمر 62 عاما “وقع المدرب الباسكي عقدا حتى نهاية الموسم، في 30 يونيو، وسيتولى تدريبه الأول مساء اليوم

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