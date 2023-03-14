5 مزايا تحصل عليها عند استخدام خدمة inDrive سفر

2023-03-14 / 11:05
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هبة بريس - اقتصاد

السفر من مدينة الى أخرى أصبحت عادة أساسية في حياتنا ، فلا يمكن لأحد أن يظل في نفس المدينة لفترة طويلة أما بسبب رحلة عمل أو لزيارة أصدقاء أو بغرض السياحة والتنزه، ولكن في هذه الحالة قد لا يشعر البعض بالراحة في المواصلات العامة لذلك وفرت inDrive لمستخدميها خدمة السفر من خلال الحصول على سيارة خاصة توفر الوقت والأموال وتعطي مساحة للمسافرين بالقيام ببعض النشاطات.

• محادثة اصدقائك القدامى :

أعباء الحياة ومشاغلها قد تجعلك بعيداً لفترة طويلة عن أصدقائك أما بسبب ضغوطات العمل أوالحياة ، لذلك من الممكن أن تأخذ قسطاً من الراحة وتستغل الوقت في رحلاتك وتستخدم تطبيق الدردشة المفضل لديك والتواصل مع أصدقائك القدامي وأن تقول لهم مرحباً وتسأل عن أحوالهم وماذا يفعلون؟ ، وستكون صدفة جميلة اذا وجدت أحدهم متواجد في نفس المدينة التي تتجه إليها في حين يقوم أحد السائقين من inDrive سفر بـ اصطحابك في سيارته الى الوجهة المقصودة.

مساحتك الشخصية :

إذا كنت ترغب في الحصول على مساحتك الشخصية لاتخاذ قرارات حاسمة في حياتك فلن تجد فرصة أفضل من الحصول على سيارة خاصة مع inDrive سفر حيث يمكنك قضاء بضع ساعات في التفكير والتأمل ، من خلال الاستماع إلى الموسيقى الهادئة ، وإغلاق عينيك ، والتركيز على التنفس والتخلص من التوتر والتفكير بالإيجابية

تعلم لغة أجنبية أو اقرأ كتابًا جديدًا:

إذا كنت تريد أن تكون متقدمًا بدرجة عالية في لغة أجنبية جديدة ، فخذ وقتًا لممارسة كلمات جديدة والتعود على نطقها لأن هناك العديد من المنصات المتاحة عبر الإنترنت لتعليم اللغات ، لأنه مع قضاء 15 دقيقة فقط في اليوم للدراسة ، يمكنك تحقيق الكثير من التقدم في المستوى اللغوي ، وإذا اشتريت كتابًا ولم تجد وقتًا لقراءته بسبب المسؤوليات التي لا تعد ولا تحصى ، فقد حان الوقت لقراءته خلال رحلاتك.

استماع الي اغانيك المفضلة :

هل تعلم أن المنصات الموسيقية يستمع اليها ملايين الاشخاص حول العالم وان هناك الالاف الاصدرات الحديثة يومياً، لذلك يمكنك الاستماع إلى مطربك المفضل والتعرف على أنواع جديدة من الموسيقى وايضاً الاستماع الى حلقات بودكاست التي قد تفيدك في حياتك الشخصية والعملية وذلك خلال رحلاتك مع inDrive سفر.

استمتع بالطبيعة خارج النافذة:

أثناء الوقوف في ازدحام مروري ، يمكنك رؤية أشياء تزعجك خارج النافذة،ولكن رحلات من مدينة إلى مدينة مختلفة بالطبع ، فيمكنك الاستمتاع بالمناظر الجميلة وأرشفتها من خلال توثيقها على خاصية الـ ستوري والاستمتاع بصمت الطريق والاسترخاء من صخب المدينة، واستنشاق الهواء النقي هذا يعني أيضًا الحصول على المزيد من الأكسجين ، مما يسهل إفراز هرمون السيروتونين ، وهو هرمون الشعور بالسعادة المرتبط بزيادة مستويات الطاقة والسعادة واستقرار الحالة المزاجية.

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