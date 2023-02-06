بسبب شروط الكاف..ملاعب المغرب مفتوحة في وجه 24 منتخبا إفريقيا

هبة بريس ـ رياضة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن قائمة الملاعب المرخص لها باستقبال مباريات المنتخبات في المباريات التي تنظمها الكاف و الفيفا وفق دفتر تحملات صارم.

و من خلال اللائحة المعلنة، فقد رفض الكاف ملاعب 24 بلدا إفريقيا مما يستوجب على اتحاداتهم القارية البحث عن ملاعب بديلة بدول صديقة لهم ملاعبها مرخص لها باستضافة مباريات المنتخبات الأولى.

و شملت قائمة البلدان غير المسموح لها باستضافة مباريات منتخباتها على أرضها 24 بلدا و هي بوتسوانا وبوركينافاسو وبوروندي والرأس الأخضر وافريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية واسواتيني وإثيوبيا وغامبيا وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وكينيا وليسوتو وليبيريا وناميبيا والنيجر والموزمبيق ورواندا وساوتومي وسيراليون وجنوب السودان والسودان وأوغندا وزيمبابوي.

و يظل الخيار الأول لهاته المنتخبات هو المغرب، الذي يتوفر على خمس ملاعب مرخصة و مؤهلة و هي ملاعب الدار البيضاء و الرباط و أكادير و طنجة و مراكش، حيث أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و تفعيلا لتوجيهات عاهل البلاد بالانفتاح على قارة إفريقيا و دعم كرة القدم بها سبق و ورخصت لعدد من المنتخبات بإجراء مبارياتها بالملاعب المغربية، كما أن هناك عددا من الاتفاقيات و الشراكات يتجاوز عددها العشرين موقعة بين الجامعة و اتحادات قارية إفريقية تروم تحقيق التعاون لتطوير الممارسة الكروية.

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