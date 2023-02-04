الأهلي: “مباراة سياتل مهمة للغاية.. وننتظر مساندة الجماهير المغربية”

هبة بريس - وكالات

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي المصري عن مواجهة فريقه ضد سياتل الأميركي، المقررة السبت، ضمن منافسات كأس العالم للأندية هذا الموسم، وذلك بعد فوز الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي من البطولة.

وقال كولر في تصريحاته لوسائل الإعلام على هامش مران الأهلي الختامي قبل مواجهة سياتل: “مدرسة سياتل مُختلفة تماما عن أوكلاند، فهي مدرسة تميل إلى الكرة اللاتينية، لديهم لاعبين يملكون المهارات المميزة، لكننا نملك أيضا لاعبين مميزين ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية”.

وعن إمكانية مواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي حال تخطي عقبة سياتل قال: “نفكر في المباراة القادمة فقط أمام سياتل، مواجهة أوكلاند الماضية كانت بالنسبة لنا مهمة، والمباراة لم تكن سهلة، فكل الفرق تواجه الأهلي بقوة لكننا حضرنا بشكل مميز للمواجهة، ونجحنا في تحقيق الفوز، وسياستي دائما بأن المباراة المقبلة هي أهم مباراة، لذلك مباراة سياتل هي الأهم لا أنظر إلى أبعد من ذلك، أو أنظر خلفي”.

من جانبه، أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري أن مباراة سياتل غاية في الأهمية وأن المنافس أحد أقوى الفرق في العالم، مشيرًا إلى أن الفرق المتواجدة في بطولة كأس العالم للأندية تعتبر من أقوى المنافسين.

وأضاف الشناوي: “سنخوض مباراة سياتل بكامل التركيز، متمنيًا تحقيق نتيجة إيجابية، لإسعاد الجمهور الأحمر”.

وواصل: ” عملنا مع الجهاز الفني على دراسة الفريق المنافس الذي سنلاقيه، ونركز على تحقيق نتيجة مميزة أمامه، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني”.

وأردف: “مساندة جمهور المغرب لنا ليست شيء غريب عليهم، نشكرهم جميعًا لاعبين ومجلس إدارة على دعمهم لنا، وننتظر مساندتهم لنا في اللقاء القادم، وتحقيق الفوز معهم”.

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