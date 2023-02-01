“عروس البوغاز” على موعد مع “افتتاح تاريخي” ل”الموندياليتو”

هبة بريس - القسم الرياضي

تزينت مدينة طنجة، اليوم الأربعاء، بأبهى حلتها، استعدادا لتنظيم افتتاح مبهر وتاريخي لمونديال الأندية.

وشهدت “عروس البوغاز”، طيلة الأيام الأخيرة، حركية كبيرة واستعدادات مكثفة، لإنجاح هذا الحدث الكروي الدولي المهم.

وستنطلق مساء يوم الأربعاء ، النسخة 19 من كأس العالم للأندية، بمشاركة سبعة من أبرز فرق العالم، للتنافس على نيل بطولة هذه المنافسة الدولية.

وفي هذا الصدد، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، “نترقب حفلا استثنائيا لمباراة افتتاح مونديال الأندية في المغرب، بملعب طنجة الكبير، اليوم الأربعاء فاتح فبراير 2023.”

وأضاف “رغم أن المباراة تنطلق في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، إلا أن الدعوة موجهة للجماهير كي تصل إلى مقاعدها قبل متّسع من الوقت – إذ تُفتح بوابات الملعب في الخامسة مساءً – من أجل الاستمتاع بحفل الافتتاح الباهر الذي سيشمل عدة مفاجآت”.

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