في آخر اللحظات.. تشيلسي “يفشل” صفقة انتقال زياش لباريس سان جيرمان

هبة بريس - متابعة

كشفت صحيفة “ليكيب” أن صفقة إعارة حكيم زياش، من نادي تشيلسي إلى باريس سان جيرمان لم تتم، بسبب فشل النادي الإنجليزي في إرسال المستندات اللازمة في الوقت المناسب.

وذكرت الصحيفة، أن زياش اجتاز الفحوصات الطبية، واتفق الناديان على إعارة حكيم زياش إلى تشيلسي، إلا أن النادي اللندني أرسل المستندات تتصمن معطيات خاطئة لثلاث مرات، قبل أن يرسل الوثائق المطلوبة بعد فوات الأوان المحدد لقيد اللاعبين في فرنسا.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “تعطل إرسال المستندات المطلوبة، سيعني أن عقد إعارة حكيم زياش، لن يتم اعتماده”.

وختمت ليكيب تقريرها بأن “الإدارة الباريسية بصدد تقديم طعن أمام رابطة الأندية الفرنسية المحترفة، لتوثيق عقد الإعارة، وقيد حكيم زياش في القائمة”.

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