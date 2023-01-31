“برشلونة” يضغط لضم النجم المغربي قبل إغلاق “الميركاتو”

هبة بريس _ رياضة

كشف الصحفي الإسباني جيرارد مورينو، المتخصص في أخبار برشلونة، في وقت متأخر من يوم الإثنين 30 يناي الثاني 2023، عن أن إدارة النادي “الكتالوني” فتحت خطاً مباشراً مع وكيل أمرابط، من أجل التعاقد معه.

وفي أحدث التطورات، أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، أن أمرابط لم يشارك اليوم في مران فيورنتينا.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سفيان أمرابط لم يحضر لتدريب فيورنتينا اليوم بعد رفض عرض برشلونة؛ ليجبر ناديه على التحرك قبل إغلاق السوق”.

وأوضح رومانو: “عرض برشلونة رسوم إعارة بقيمة 3 ملايين يورو، مع وجود بند خيار الشراء بقيمة 37 مليون يورو، لكن فيورنتينا لم يقبل هذه الشروط”.

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