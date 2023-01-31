دراسة: إجراءات كورونا تسببت في “مشاكل تعليمية” للأطفال

هبة بريس - وكالات

أظهرت دراسة واسعة أن عددا كبيرا من الأطفال لم يتمكنوا من تعويض “تأخيرات تعلّمية”، بسبب الإجراءات الصارمة التي اتُّخذت في بداية جائحة كوفيد-19.

وأشارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “نايتشر هيومن بيهيفيير”، إلى أنّ هذه الاستنتاجات “تؤكد الخشية من أنّ جائحة كوفيد-19 تسببت في تأخيرات تعلمية كبيرة” للأطفال، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ولفت الباحثون الذين استندوا في عملهم إلى نحو 40 دراسة أجريت في حوالي 15 دولة، بينها دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة وجنوب افريقيا، إلى أنّ الأطفال خسروا ما يعادل ثلث عام دراسي واحد.

وتُعزى التأخيرات التعلمية إلى الإجراءات التي اتُخذت عام 2020 في بداية الجائحة، وتضمنت حجراً صحياً وإقفالاً للمدارس في بلدان عدة.

ورغم أنّ هذه التأخيرات تقتصر على بضعة أشهر، إلا أنها قد تتسبب في آثار سلبية.

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