بعثة الهلال السعودي تحل بالمغرب للمشاركة في “الموندياليتو”

هبة بريس

وصلت بعثة نادي الهلال السعودي ،في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إلى مطار الرباط-سلا، في أفق المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقررة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بمدينتي الرباط وطنجة.

ووجد أعضاء بعثة النادي في استقبالهم لدى وصولهم إلى المطار، على الخصوص ، سفير المملكة العربية السعودية المعتمد بالرباط وأعضاء من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ويستهل نادي الهلال ،بطل آسيا، مشواره في الموندياليتو يوم رابع فبراير المقبل بالرباط بمواجهة نادي الوداد الرياضي، الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا (الثالثة والنصف بعد الزوال) .

وفي حال فوزه سيواجه نادي فلامنغو البرازيلي، الفائز بكأس ليبيرتادوريس، يوم 7 فبراير بمدينة طنجة (الثامنة مساء).

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