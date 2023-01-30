تيزنيت: جهات عليا تدعو تسريع المنطقة الصناعية والسلطات تراسل المهنيين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن جهات عليا قد دعت الى عملية تسريع ملفات المنطقة الصناعية لتكون في أقرب الاجال جاهزة والشروع في إشتغالها .

وأضافت مصادرنا، أن سلطات تيزنيت، شرعت بدورها في مراسلة كل المهنيين الذين سبقوا وان وضعوا ملفاتهم لدى الجهات المختصة ، من أجل الشروع في بناء مشاريعهم في اقرب الاجال و ذلك بعد الانتهاء من ربطها بجميع التجهيزات الاساسية و استخراج الصكوك العقارية التي ستمكنهم من تجهيز ملف رخصة البناء و كذلك ملف الحصول على القروض و الدعم المقدم للمشاريع الاستثمارية.

ونبهت السلطات المهنيين،في حالة التأخر في الشروع في بناء البقع المخصصة لأغراض صناعية، سيتم اللجوء الى مساطر تجريدهم من قطعهم الارضية، من ضمنهم الحرفيين الذين يمارسون حاليا داخل الاحياء السكنية و الذين كانوا موضوع شكايات الساكنة بسبب التلوث و الازعاج، كما ان عددا من المستفيدين الذين التزموا بانجاز مشاريع بذات المنطقة الصناعية معنيون كذلك بامكانية تجريدهم من القطع الارضية ما لم يبادروا الى بدء اجراءات البناء في اقرب الاجال.

مصدر مهني كشف ان ملف الحي الصناعي لتزنيت السلطات ضاقت ذرعا بعزوف المستفيدين عن الاستثمار في هذه المنطقة الصناعية في الوقت الذي توصلت فيها المصالح المعنية بعشرات طلبات الاستفادة خاصة بالنسبة للقطع الكبيرة و المتوسطة.

مصدر اخر افاد الجريدة بامكانية تجريد المستفيدين الرافضين من اجل ادماج البقع بعضها ببعض لتلبية طلبات الاستفادة الواردة خاصة خارج الاقليم خاصة بعد نفاذ القطع الارضية بالمناطق الصناعية المتواجدة بجهة سوس ماسة و ادماج المنطقة الصناعية بتزنيت ضمن مخطط التسريع الصناعي الذي تتابع السلطات العليا تنفيذه بهذه الجهة الواعدة التي تعول عليها الدولة لتكون قاطرة لتنمية جميع الجهات المجاورة شمالا و شرقا و جنوبا.

بعض الحرفيين المعنيين عبروا عن تخوفهم من تجريدهم من بقعهم و كذلك من تنفيذ السلطات المعنية لقرارات سحب رخص الاستغلال من المناطق السكنية بحجة التلوث و ازعاج الساكنة كما اكد بان اغلب الحرفيين لا يتوفرون على الامكانيات المالية لبناء قطعهم الارضية اضافة الى البعد عن الزبناء و الخدمات التي تتوفر داخل الاحياء السكنية.

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