الإعلام المصري يشيد باستقبال المغاربة للأهلي و ينوه باحترافية السلطات

2023-01-29 / 19:18
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هبة بريس ـ رياضة 

لا حديث في الصحافة و وسائل الإعلام المصرية هاته الأيام سوى عن موندياليتو المغرب الذي يشهد مشاركة نادي الأهلي صاحب أكبر عدد من المشاركات في هاته البطولة.

و نوهت عدد من المنابر الإعلامية المصرية و في مقدمتها قناة الأهلي تيفي بحسن استقبال المغاربة للبعثة المصرية سواءا في مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة أو في الفندق و كذا ملعب التداريب بتطوان.

و أشادت قناة الأهلي تيفي و معها عدد من الصحف و البرامج المصرية باحترافية السلطات المغربية و حسن تنظيمها لاستقبال الوفد المصري، معبرة عن شكرها للمغاربة على حفاوة الاستقبال و التي تعود عليها المصريون في كل رحلاتهم نحو بلدهم الثاني المغرب.

هذا و سيفتتح الأهلي المصري بطولة العالم للأندية المنظمة بطنجة و الرباط بلقاء أمام اوكلاند سيتي النيوزلندي يوم الأربعاء بملعب طنجة الكبير.

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