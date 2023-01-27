صحيفة سعودية: نادي النصر يرفع عرضه للتعاقد مع مودريتش

2023-01-27 / 11:38
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هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة “عكاظ” عن تحرك إدارة النصر السعودي بشكل عاجل بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها النصر أمام الاتحاد بنتيجة (3/1)، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ووفقا للصحيفة، فإن إدارة النصر قررت رفع عرضها السابق الذي قدمته للكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد للتعاقد معه.

وكانت إدارة النصر قد عرضت على مودريتش سابقا عرضا لمدة سنتين ونصف السنة بقيمة 40 مليون يورو، ورفعته إلى 45 مليون يورو.

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