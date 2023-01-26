بلال الخنوس يفوز بجائزة أفضل موهبة كروية صاعدة ببلجيكا

هبة بريس - متابعة

فاز لاعب المنتخب المغربي والمحترف بنادي جينك البلجيكي، بلال الخنوس، بجائزة أفضل موهبة كروية في بلجيكا لعام 2022.

واختير الخنوس، كأفضل موهبة كروية صاعدة وفق استفتاء أجراه للتلفزيون البلجيكي، ضم جماهير الكرة وخبراء فنيين وكذلك لاعبين محترفين.

ووصف القائمون على هذا الاستفتاء، الخنوس، بأنه النسخة الجديدة من البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشسيتر سيتي.

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