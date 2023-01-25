مواجهات نارية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

هبة بريس _ رياضة

أسفرت قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم التي سحبت اليوم الأربعاء عن مواجهات نارية في يونيو المقبل.

وتفتتح هولندا، مضيفة المباريات الحاسمة، الدور نصف النهائي في روتردام يوم 14 يونيو أمام كرواتيا، ثم تلعب في اليوم التالي إسبانيا مع إيطاليا في أنشخيده.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في 18 يونيو في أنشخيده والنهائي في اليوم عينه في روتردام.

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