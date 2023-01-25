مواجهات نارية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

2023-01-25 / 18:28
5
هبة بريس _ رياضة

أسفرت قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم التي سحبت اليوم الأربعاء عن مواجهات نارية في يونيو المقبل.

وتفتتح هولندا، مضيفة المباريات الحاسمة، الدور نصف النهائي في روتردام يوم 14 يونيو أمام كرواتيا، ثم تلعب في اليوم التالي إسبانيا مع إيطاليا في أنشخيده.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في 18 يونيو في أنشخيده والنهائي في اليوم عينه في روتردام.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توتنهام يبرم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

توتنهام يبرم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

2023-01-25 / 19:40
Photo of حمد الله أمام كريستيانو رونالدو في مباراة قوية بين النصر والاتحاد

حمد الله أمام كريستيانو رونالدو في مباراة قوية بين…

2023-01-25 / 16:03
Photo of لقجع ينوب عن الجامعة في عزاء رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الموريتانية

لقجع ينوب عن الجامعة في عزاء رئيس العصبة الوطنية…

2023-01-25 / 14:02
Photo of مباريات اليوم بالبطولة.. صدامات حارقة و قمة الوداد و الماص تشد الأنفاس

مباريات اليوم بالبطولة.. صدامات حارقة و قمة الوداد و…

2023-01-25 / 12:10
Photo of الفيفا تكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات 2023

الفيفا تكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للسيدات 2023

2023-01-25 / 11:54
Photo of اعلام : مودريتش يوقع لنادي النصر السعودي

اعلام : مودريتش يوقع لنادي النصر السعودي

2023-01-24 / 21:56
Photo of مسؤول بالاتحاد الألماني: ظهرنا كالقردة في قطر

مسؤول بالاتحاد الألماني: ظهرنا كالقردة في قطر

2023-01-24 / 20:43
Photo of مشجع مغربي يفاجئ مدرب الريال بطلب غريب

مشجع مغربي يفاجئ مدرب الريال بطلب غريب

2023-01-24 / 18:42
Photo of الجامعة تحدد نهاية الأسبوع موعدا لانطلاقة الدور الرابع من كأس العرش

الجامعة تحدد نهاية الأسبوع موعدا لانطلاقة الدور الرابع من…

2023-01-24 / 14:28
Photo of العصبة الاحترافية تؤجل استئناف إياب القسم الثاني لغاية 17 فبراير

العصبة الاحترافية تؤجل استئناف إياب القسم الثاني لغاية 17…

2023-01-24 / 12:55

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق