الجامعة الملكية لسباق الدرجات الهوائية تستعد لتنظيم طواف المغرب

2023-01-22 / 09:27
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محسن الراضي : هبة بريس

بعد جولته بعدد من جهات المغرب، حل محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية لسباق الدراجات الهوائية، قبل يومين بمدينة مراكش، وذلك للاجتماع بأعضاء عصبة الجنوب لجهة مراكش آسفي.

وكشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الجامعة حط رحاله بالمدينة الحمراء للتواصل مع أعضاء عصبة الجنوب لرياضة سباق الدراجات الهوائية، من أجل الاستعداد لبطولة طواف المغرب وبطولات عالمية آخرى.

ويشار إلى أن محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية لسباق الدرجات الهوائية ترأس خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء وأعضاء العُصب بمختلف ربوع المملكة، وذلك في إطار فتح أبواب التواصل والنهوض بأوضاع هذه الرياضة.

وكان محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية للدراجات، قد انتخب عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات، وممثلا للقارة الإفريقية.

وجرى انتخاب بلماحي، خلال أشغال مؤتمر الاتحاد الدولي للدراجات، الذي عرف مشاركة 196 اتحادا منتسبا للاتحاد الدولي للدراجات، والذي نظم بحضور رئيسه، دافيد لابارتيان، ووجيه عزام، رئيس الاتحاد الإفريقي للدراجات.

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