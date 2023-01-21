رئيس ليبيريا يؤكد دعمه للمغرب لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025

هبة بريس

أكد رئيس ليبيريا جورج وياه، دعمه “القوي والكامل” لترشيح المغرب لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 .

وقال جورج وياه في بيان إن ليبيريا توافق وتدعم تماما ترشيح المغرب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025. مكذبا الأخبار “المضللة والمغلوطة” المتداولة بخصوص دعمه للملف الجزائري.

ولفت الرئيس الليبيري، إلى الاستثمارات الرائعة التي يواصل المغرب القيام بها لتطوير كرة القدم ، والتي تسمح للمملكة باستضافة أكبر المسابقات في كرة القدم الأفريقية والعالمية.

كما عبر عن اشادته وفخره بإنجاز المنتخب المغربي بمونديال قطر، مشددا على أن أفريقيا بدورها ينبغي أن تشرف المملكة بتكليفها بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 .

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1