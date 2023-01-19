“خليجي 25”.. قت.يل وجرحى قبيل نهائي العراق وعمان

2023-01-19 / 11:06
5
هبة بريس - وكالات

قُتل شخص، فيما أصيب العشرات بجروح، نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج التي تجمع بين العراق وعُمان.

وقال مصدر طبي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة “فرانس برس”: إن “شخصاً فارق الحياة، فيما أصيب نحو عشرات آخرين بجروح طفيفة، جراء تدافع بين آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة التي تنطلق عند الساعة 7 مساءً (16:00 بتوقيت غرينتش).

ووصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى البصرة، وعقد اجتماعا مع قيادات المحافظة بعد حادث التدافع.

وتوجه السوداني بكلمة للعراقيين، قال فيها: أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة، لقد ساهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليقي بتاريخه ومكانته بين الأمم.

وأضاف: “أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه”.

من جانبه، قال محافظ البصرة: “إذا استمر التدافع فقد يتم نقل المباراة النهائية لخليجي 25 خارج العراق”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكم ب “الويكلو” لمباراة واحدة على أولمبيك خريبكة بسبب جمهورها

الحكم ب “الويكلو” لمباراة واحدة على أولمبيك خريبكة بسبب…

2023-01-19 / 13:16
Photo of لجنة التأديب بجامعة الكرة تصدر عقوباتها على أندية ولاعبي البطولة

لجنة التأديب بجامعة الكرة تصدر عقوباتها على أندية ولاعبي…

2023-01-19 / 12:19
Photo of أبرون ينوب عن الجامعة في تسليم ملاعب جديدة تمت تكسيتها بالعشب الاصطناعي

أبرون ينوب عن الجامعة في تسليم ملاعب جديدة تمت…

2023-01-19 / 10:24
Photo of المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفرنسي

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع…

2023-01-18 / 23:07
Photo of إنتر يكتسح ميلان ويتوج بطلا “للسوبر الإيطالي” بالسعودية

إنتر يكتسح ميلان ويتوج بطلا “للسوبر الإيطالي” بالسعودية

2023-01-18 / 22:47
Photo of “سيرجيو بوسكيتس” يرفض عرضا مغريا للانتقال إلى النصر السعودي

“سيرجيو بوسكيتس” يرفض عرضا مغريا للانتقال إلى النصر السعودي

2023-01-18 / 21:30
Photo of ” بيليه ” يعترف في وصيته بـ”سر أنكره طوال حياته”

” بيليه ” يعترف في وصيته بـ”سر أنكره طوال…

2023-01-18 / 18:45
Photo of المولودية الوجدية تحتج على التحكيم في مباراة الرجاء

المولودية الوجدية تحتج على التحكيم في مباراة الرجاء

2023-01-18 / 17:41
Photo of لحضور لقاء ميسي ورونالدو.. “تذكرة فوق الخيال” بـ2.7 مليون دولار

لحضور لقاء ميسي ورونالدو.. “تذكرة فوق الخيال” بـ2.7 مليون…

2023-01-18 / 13:00
Photo of عضو بمجلس الفيفا يستنكر مناورات الجزائر لحرمان المغرب من المشاركة ب”الشان”

عضو بمجلس الفيفا يستنكر مناورات الجزائر لحرمان المغرب من…

2023-01-18 / 12:48

‫5 تعليقات

  1. ما يحدث بمحيط الملاعب الرياضية في العراق من همجية وسوء ادب لم يسبق للجزائر أن عرفته عبر تاريخها، وحتى ألم خسارة مباراة الكاميرون خرج الجمهزر بسلامة

    1

  3. ماذا لو كنا نتسابق هكذا على صلاة الفجر في المسجد ، أين كنا هل كان لدينا غلاء او …… باتوا اليل كامل هناك في حين صلاة الفجر الذي قال عنها النبي ﷺ ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا العتمة العشاء يعني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق