المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفرنسي

2023-01-18 / 23:07
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هبةبريس _ رياضة

تعادل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة مع نظيره الفرنسي بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة بسلا .

وسجل هدف المنتخب الوطني في هذه المباراة، التي تدخل هذه في إطار استعدادات النخبة الوطنية لنهائيات كأس افريقيا،اللاعب معاد بوغيزان في الدقيقة 84.

وسيواجه المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة نظيره الفرنسي ، في مباراة ودية ثانية ، بعد غد الجمعة بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال

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