بسبب الإصابة.. تكناوت وبنزينة تغادران التجمع الإعدادي للمنتخب النسوي

هبة بريس

غادرت لاعبتا المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية فاطمة تكناوت ونهيلة بنزينة، التجمع الإعدادي الذي يخوضه الفريق المغربي إلى غاية 20 يناير الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسبب الإصابة.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي الثلاثاء، أن لاعبتي المنتخب الوطني غادرتا التجمع الاعدادي للنخبة الوطنية بسبب الإصابة التي تعرضتا لها رفقة فريقهما الجيش الملكي.

ويخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، منذ الاثنين، تجمعا إعداديا بالمعمورة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

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