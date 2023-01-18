بسبب الإصابة.. تكناوت وبنزينة تغادران التجمع الإعدادي للمنتخب النسوي

2023-01-18 / 10:00
0
هبة بريس

غادرت لاعبتا المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية فاطمة تكناوت ونهيلة بنزينة، التجمع الإعدادي الذي يخوضه الفريق المغربي إلى غاية 20 يناير الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسبب الإصابة.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي الثلاثاء، أن لاعبتي المنتخب الوطني غادرتا التجمع الاعدادي للنخبة الوطنية بسبب الإصابة التي تعرضتا لها رفقة فريقهما الجيش الملكي.

ويخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، منذ الاثنين، تجمعا إعداديا بالمعمورة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قرار مفاجئ من ليدز يونايتد بشأن التعاقد مع المغربي أوناحي

قرار مفاجئ من ليدز يونايتد بشأن التعاقد مع المغربي…

2023-01-17 / 23:05
Photo of أنس جابر تبلغ ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أنس جابر تبلغ ثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

2023-01-17 / 21:10
Photo of مركز تحاقن الدم ينسق مع جمهور الرجاء لأكبر حملة تبرع بالدم ب”سطاد دونور”

مركز تحاقن الدم ينسق مع جمهور الرجاء لأكبر حملة…

2023-01-17 / 15:30
Photo of كأس إفريقيا 2025.. هؤلاء هم 24 عضوا الذين سيصوتون لاختيار البلد المنظم

كأس إفريقيا 2025.. هؤلاء هم 24 عضوا الذين سيصوتون…

2023-01-17 / 14:15
Photo of 5 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية لسنة 2022

5 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية لسنة 2022

2023-01-17 / 13:56
Photo of مباريات اليوم.. الرجاء يستقبل مولودية وجدة في افتتاح الجولة الثالثة عشر

مباريات اليوم.. الرجاء يستقبل مولودية وجدة في افتتاح الجولة…

2023-01-17 / 12:12
Photo of المغربي رضوان جيد ضمن قائمة حكام كأس العالم للأندية

المغربي رضوان جيد ضمن قائمة حكام كأس العالم للأندية

2023-01-17 / 11:23
Photo of تركي آل الشيخ: رونالدو سألني من الأفضل هو أم ميسي؟!

تركي آل الشيخ: رونالدو سألني من الأفضل هو أم…

2023-01-17 / 11:04
Photo of تجمع إعدادي للمنتخب النسوي لكرة القدم

تجمع إعدادي للمنتخب النسوي لكرة القدم

2023-01-17 / 10:12
Photo of بعد مونديال قطر.. القيمة السوقية ل”الأسود” تتجاوز 77 %

بعد مونديال قطر.. القيمة السوقية ل”الأسود” تتجاوز 77 %

2023-01-17 / 09:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق